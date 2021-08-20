Dünyanın Gözü Kayseri'ye Çevrilecek
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Dünyanın Gözü Kayseri'ye Çevrilecek

Dünyanın Gözü Kayseri'ye Çevrilecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin 'Müzeler Şehri Kayseri' olarak anılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin 'Müzeler Şehri Kayseri' olarak anılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın da ilgisini çeken Yamula Barajı kıyısında bulunan 7. 5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile vatandaşlara yönelik Millet Kıraathanesi projesinin temeli 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü atılıyor.

Paleontoloji Müzesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle 4 ayrı bölgede 2018 yılı Eylül ayında başlayan kazı çalışmalarında Afrika ve Asya'daki türlerinden üçte biri kadar büyük canlılara ait bulunan fosiller sergilenecek.

Projelendirme çalışmaları sona eren Paleontoloji Müzesi ve Millet Kıraathanesi projesinin temel atma töreni, Eski Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek.

Kaynak: Habermetre

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