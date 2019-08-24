Dünyanın gözü Amazon Ormanları'nda: İki günde bin 663 yangın çıktı
Brezilya’nın kuzeyindeki Amazon ormanları yangınlarına yenileri ekleniyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü INPE, perşembe ve cuma günü boyunca bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu.
24.08.2019 21:30
Brezilya'nın kuzeyindeki Amazon ormanları yangınlarına yenileri ekleniyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), perşembe ve cuma günü boyunca bin 663 yeni yangının başladığını duyurdu.
INPE'nin açıklaması, Bolsonaro'nun Amazon ormanları yangınlarını söndürmeye yardım etmek amaçlı orduya yetki veren kararnameyi çıkarmasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com