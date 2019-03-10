AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "(Bir oyum var veririm) diye düşünmeyin. Çalışmamız lazım çünkü dünyanın gözü 31 Mart seçimlerinde." dedi.

Ünal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Balıkçıl Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin ülke ve yerel yönetimler için önemine dikkati çekti.

Her mahalleden ve her evden Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteğin çıkması gerektiğini belirten Ünal, meselenin önce memleket olduğunu ifade etti.

Beka meselesinin önemine vurgu yapan Ünal, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi milletimize bir zarar gelseydi, devletimize bir zarar gelseydi bu yolların, köprülerin, bu okulların, hastanelerin kime ne faydası kalırdı. O yüzden önce ülkemizin, ülkemizin bekasının memleketimizin meselesi olduğunu bileceğiz ve o bilinçle sandığa gideceğiz. Sonra ehliyet ve liyakate bakıp belediye başkanımızı seçeceğiz. 'Bir oyum var veririm' diye düşünmeyin. Çalışmamız lazım çünkü dünyanın gözü 31 Mart seçimlerinde. 31 Mart seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın, Devlet Bey'in gücü azalacak mı artacak mı ona bakıyorlar. Gücümüz artarsa başka bir şey yapacaklar, azalırsa başka bir şey yapacaklar. O yüzden hep destek tam destek olmamız lazım."

Ünal, beraberindekilerle Hasanköy, Izgın, Yapraklı, Güvercinlik, Ağlıca, Karahüyük ve Balıkçıl Mahallelerini gezip, yapılan hizmetleri anlatarak, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ile Elbistan Belediye Başkanı Adayı Mehmet Gürbüz için destek istedi.

Ünal, daha sonra da bir tesiste, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA