Dünyanın geleceğinden kadınlar sorumlu!

13.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:37

Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network; 5 Aralık 2019'da Google tarafından dünyanın önde gelen fütüristlerinden biri olarak endekslenen, Türkiye'nin Yuval Hararisi denen Fütürist Ufuk Tarhan'ı ağırladı.

LEAD Network Türkiye'nin düzenlediği 2019'un son kahvaltı buluşmasında toplantının açılış konuşmasını yapan LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, Türkiye'yi temsilen katıldıkları LEAD Network Europe Konferansı'nda LEAD Network Türkiye'nin çok kısa sürede çok güzel başarılara imza atmasının global sahada takdir gördüğünü ifade etti.

LEAD Network Türkiye'nin bu ayki kahvaltısına ev sahipliği yapan Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, yaptığı konuşmada kadına ve iş dünyasındaki kadın gücüne verdikleri öneme vurgu yaparak; '2016 yılından bu yana Bizim Toptan Mağazalarında mavi yakada çalışan kadın çalışan sayısı %76, beyaz yakada ise %41 artırdık. 4'ü yönetsel rollerde olmak üzere, genel merkezde 46 kadın çalışanımız görev almaktadır. Mağazalarımızda ise çalışan 136 kadından 8'i yönetici pozisyonundadır. 2 kadın çalışanımız ise satış ekibinde görev yapmaktadır. Bu rakamların daha dengeli şekilde gelişmesi için elimizden geleni yapıyor, iş hayatında kadın gücünü destekliyoruz' dedi.

Tarhan, yaptığı sunumda geleceğe hazırlanmak adına önemli mesajlar verdi ve uyarılarını paylaştı. Türkiye'de "Fütürizm" kavramının ve "Gelecek Çalışmalarının" öncüsü olarak kabul edilen Tarhan, konuşmasında 'kadınların teknoloji konusunda kendilerini geliştirmemeleri halinde sadece kendilerinin işsiz kalmayacaklarını, sürdürülebilirlik hedeflerinin tümünün gerçekleşmesine engel olacaklarını ve dünyaya ihanet edeceklerini' söyledi.

Bu sorumluluğun altından kalkmak için herkese ama özellikle kadınlara 3T, HOK ve 5Y formülü ile çalışmayı önererek, bu rakam ve harflerin ne anlama geldiğini açıkladı.

Teknolojide artırılmış gerçeklik, yapay zeka, nano teknoloji gibi gelişmelerle bilimde genetikten finansta blockchain'e kadar gelişimlerle perakendenin nasıl evrileceğini örneklerle anlatan Tarhan, ilgi alanlarına sahip çıkmanın, bir konuda uzmanlaşırken diğer alanlarda da bilgiye erişmenin öneminin altını çizdi ve en önemlisi bir ekibin parçası olarak çalışmanın fark yaratacağını belirtti.

İlham veren konuşmasını videolarla renklendiren Tarhan her zaman olduğu gibi sözlerini "Gelecek Güzel Gelecek" sözleri ve "Yarının İşini Yarına Bırakamazsak" adlı yeni kitabının bitmek üzere olduğu sürprizini paylaşarak noktaladı.

Yılın son toplantısına katılanlara çıktığı günden beri en çok satanlar arasında yer alan "T-İnsan"ın 25. Baskısı, Tarhan'ın imzası ile yeni yıl hediyesi olarak verildi.

Kaynak: Bültenler