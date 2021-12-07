'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak - Haberler
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'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Devlet Tiyatrosu 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyununu Karslı sanatseverlerle buluşacak.

ERZURUM (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Devlet Tiyatrosu 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyununu Karslı sanatseverlerle buluşacak.

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı oyunun konusu "Eskilerden, çok eskilerden bir hikaye anlatacağız. "Pertev Nail Boratav'dan Türk Halk Edebiyatının güzel örneklerinden olan tekerlemelerle bizden olanı anlatacağız sizlere. Kah Meddah olup, kah kukla olup öyküler anlatacağız sizlere, dilimiz döndüğünce gücümüzün yettiğince. Meddahın zekasını ve kıvraklığını göreceğiz hep birlikte. Eski fakat bugüne çok şey söyleyen, değerini hiç kaybetmeyen bir hikayeyle. Bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız, eskimeyen zamanlara doğru" şeklinde tarif ediliyor.

Oyunun tek perdeli olduğu, biletlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 8 TL' ye temin edilebileceği açıklandı. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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