Dünyanın en zengini servetine servet katıyor! Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı E-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 1 günde 13 milyar dolar arttı. İnternetten yapılan alışverişler her geçen gün artmaya devam ederken e-ticaret devi Amazon'un hisseleri dün yüzde 7,9 yükseldi. Toplam serveti 189,3 milyar dolara ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle birçok şirket iflas eşiğine gelirken e-ticaret platformu ilgi görüyor. Özellikle Amazonistikrarlı şekilde yükseliyor. Koronavirüs bu platformun hızlanmasında önemli rol oynadı.Sadece ABD'de yılın ilk 6 ayında online alışverişlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 yükseldi. Bu doğal olarak e-ticaret firmalarının da hisselerine olumlu yansıdı.

EN KARLI FİRMA AMAZON OLDU

Bu gelişmenin kaymağını en çok yiyen firmalardan olan Amazon'un hisseleri dün yüzde 7,9 yükseldi. Şirketin piyasa değeri 1,59 trilyon dolara ulaştı. Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos'un toplam serveti de hisselerdeki yükseliş sayesinde sadece 1 günde 13 milyar dolar artarak 189,3 milyar dolara ulaştı.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ SERVETİNE SERVET KATTI

2012'de oluşturulan Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre bu 1 günde kaydedilen en büyük servet artışı oldu. Amazon hisseleri 2020 genelinde şu ana kadar yüzde 68 yükseldi. Dünyanın en zengin insanı olan 56 yaşındaki Jeff Bezos'un servetinde de buna paralel şekilde son 7 ay 3 haftada 74 milyar dolarlık artış yaşandı. Milyarderler endeksinde Bezos'u 118 milyar dolarlık servetiyle Microsoft Kurucusu Bill Gates takip ediyor. Bu arada Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Bezos da elindeki Amazon hisseleri sayesinde dün servetini 4.58 milyar dolar artırdı. Toplam serveti 63.1 milyar dolara ulaşan MacKenzie Bezos dünyanın en zengin 13. insanı konumunda bulunuyor.