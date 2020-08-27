Dünyanın en zengini Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos ne iş yapmaktadır? Jeff Bezos serveti nedir? Jeff Bezos evli mi?
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Dünyanın en zengini Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos ne iş yapmaktadır? Jeff Bezos serveti nedir? Jeff Bezos evli mi?

Dünyanı en zengin insanı oalrak bilinen Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor. Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos kaç yaşında? Jeff Bezos mal varlığı

Dünyanın en zengini Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos ne iş yapmaktadır? Jeff Bezos serveti nedir? Jeff Bezos evli mi?
27.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:27

Girişimci ve e-ticaret öncüsü Jeff Bezos, Amazon.com'un CEO'su ve Washington Post gazetesinin sahibidir. Peki, Jeff Bezos serveti nedir? Jeff Bezos kaç yaşında?

JEFF BEZOS KİMDİR?

Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı. 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörünede giriş yaptı.

Bezos, Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90,000,000,000'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez $100,000,000,000'ı aştı. Forbes degisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos ne iş yapmaktadır? Jeff Bezos serveti nedir? Jeff Bezos evli mi?

JEFF BEZOS SERVETİ NEDİR?

İlk olarak 2017 yılında "Yaşayan En Zengin İnsan" unvanını aldığında toplam serveti 90 milyar dolardı. Bu servet aynı yıl 100 milyar dolara, bir sonraki sene 112 milyar dolara yükseldi. 2020 yılı rakamlarına göre Jeff Bezos serveti 140 milyar dolar ile dünyanın en zengin adamı konumunda. Son olarak 2'lik artışla 204,6 milyar dolara yükseldi.

JEFF BEZOS KAÇ YAŞINDA?

Hayatını hiç durmadan çalışarak geçiren ve rekor üzerine rekor kıran girişimci Jeff Bezos şu an 56 yaşındadır. Bütün yükselişini son 26 yıl içinde gerçekleştirdiği düşünülünce daha neler başaracağı da herkes tarafından merak konusudur.

JEFF BEZOS EVLİ Mİ?

MacKenzie Scott Bezos, Amerikalı roman yazarı ve insansever. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşidir. 1993 yılında evlenen çift, 2019 yılında boşanmıştır. 2014 yılında zorbalık karşıtı bir organizasyon olan Bystander Devrimi'ni kurmuş ve burada yönetici müdür olarak görev yapmıştır.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos kimdir? Jeff Bezos ne iş yapmaktadır? Jeff Bezos serveti nedir? Jeff Bezos evli mi?

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