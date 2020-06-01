Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı

Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı Kapadokya'da 1 buçuk ayda 21 bin 700 ziyaretçi alan kale yeniden açıldı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesi bugün itibarıyla kapılarını...

01.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:41

Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı

Kapadokya'da 1 buçuk ayda 21 bin 700 ziyaretçi alan kale yeniden açıldı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesi bugün itibarıyla kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesi kapsamında Uçhisar Belediyesi tarafından Mart ayı başında ziyarete kapatılan ve bu süreçte 21 bin 700 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uçhisar Kalesi normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi dünyanın en yüksek peribacası statüsünde ki Uçhisar Kalemize bekliyoruz dedi. Süslü, "2019 yılı turizm açısından turizm ve esnaflarımız açısından çok verimli bir yıl olarak geçti. 2020 yılında da aynı heyecan ve aynı beklentiler vardı. Ancak malum olduğu süreçte korona virüs münasebetiyle dünya çapında olduğu gibi bölgemizde de turizm konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Ancak 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Uçhisar Belediyesi olarak Uçhisar Kalesi ve çevresi, ziyaret alanlarının her tarafının temizliği yapıldı. Dezenfekte çalışmaları bütün yönleriyle Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız talimatları doğrultusunda tüm bakımları yapıldı. Bugün itibarıyla dünyanın en yüksek peribacası statüsündeki Uçhisar Kalemizi belediye olarak hizmete açmış bulunuyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi Uçhisar Kalemizi ziyarete bekliyoruz" dedi.

"Uçhisar'da korona virüs vakası yaşanmadı"

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında Uçhisar'da bugüne kadar korona virüs vakası yaşanmadığını ifade ederken misafirlerimize sağlıklı bir ortam hazırladık dedi. Süslü, "Beldemizde bugüne kadar hiçbir şekilde korona virüs vakası yaşanmamıştır. Bu da bizler için memnuniyet vericidir. Nevşehir geneli olarak da zaten korona virüs vakası az sayıda çıkmıştır. Bunlarında tüm tedavileri yapıldı. Dolayısıyla bölgemiz bu noktada oldukça verimli ve gelen misafirlerimize sağlık bir ortam hazırlandı ve tüm misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Temmuz ayı itibarıyla turist yoğunluğu bekliyoruz"

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 2020 yılının bir buçuk aylık dönemizde Uçhisar Kalesini 21 bin 700 turistin ziyaret ettiğini ifade ederken özellikle Temmuz ayı itibarıyla bölgede turizm yoğunluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi. Süslü, " Uçhisar Kalemizi 21 bin 700 turist ziyaret etti. Ama korona virüs süreci bir süre daha devam edecek. Vatandaşlarımızın bazı endişelerinin Haziran ayı içerisinde de olacağını biz düşünmekteyiz. Ama Temmuz ayı ile birlikte turizmci arkadaşlarımız ve yatırımcılarımız ile görüşmelerimizde aldığımız bilgiler doğrultusunda Kapadokya bölgesinde turizm oldukça yoğunlaşacak. Eminim ki 2020 yılında yaklaşık 3 aylık bölgedeki gerek konaklama gerekse müze ve ören yerlerimizin bu olumsuz ziyaretçi sayısını Temmuz ayından sonra aynı rakama ulaşacağını hatta Eylül ve Ekim aylarında turist yoğunluğunun olacağını düşünmekteyiz. Talepler ve beklentilerde bu yönde" şeklinde konuştu.

Uçhisar Kalesini ziyarete gelen turistler ise korona virüs sonrasında ilk ziyaretçilerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken Kapadokya bölgesini merak eden herkesin buraları gezip görmesi gerekir diye görüş bildirdiler.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Uçhisar Kalesini ziyaret eden yerli turistlerde de günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hasan Polatkan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Bülent Korkmaz
Daha Fazla Şehit Ankara Oyunlar Minnesota
Şu an buradasınız: Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 20:41:50. #1.15#
title