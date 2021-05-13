Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı
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Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | Güncel

Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı Tortum Şelalesi'nde bayram sessizliği Her yıl Ramazan Bayramı'nda binlerce turistin akın ettiği Erzurum'daki Tortum Şelalesi bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramda...

Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı

Tortum Şelalesi'nde bayram sessizliği

ERZURUM - Her yıl Ramazan Bayramı'nda binlerce turistin akın ettiği Erzurum'daki Tortum Şelalesi bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramda da sessizliğe büründü.

Türkiye'nin ve dünyanın en yüksek ve görkemli şelalelerinden birisi olan Uzundere'deki Tortum Şelalesi bu bayram ziyaretçilerini ağırlayamadı. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırlayan şelale bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sessiz kaldı.

1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

Dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi'nde Erzurum Valiliğince yapılan projeler kapsamında şelalenin merdivenleri yenilenerek, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar da yapıldı. Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gök kuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, korona virüs tedbirleri kalktıktan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı
Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı
Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı
Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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