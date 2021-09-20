Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri Japonya'da tescillendi - Haberler
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Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri Japonya'da tescillendi

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Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri Japonya'da tescillendi

Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizlerinin Japonya'da olduğunu ve ikiz kız kardeşler Umeno Sumiyama ve Koume Kodama'nın 107 yıl 300 gündür yaşadığını aktardı.

Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizlerinin Japonya'da olduğunu ve ikiz kız kardeşler Umeno Sumiyama ve Koume Kodama'nın 107 yıl 300 gündür yaşadığını aktardı.

Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizlerini tescilledi. Japonya'daki 107 yaşındaki kız kardeşler Umeno Sumiyama ve Koume Kodama, Guinness tarafından 107 yıl 300 gündür yaşayan en yaşlı tek yumurta ikizi olarak onaylandı. Sumiyama ve Kodama, Japon ikiz kardeşler Kin Narita ve Gin Kanie'nin kırdığı rekoru da kırdı. Her ikisi de sosyal insanlar olarak tanımlanan Sumiyama ve Kodama'nın 5 Kasım 1913'te Shodoshima adasında doğduğu belirtildi.

Kız kardeşlerin tescili, Japonya'da ulusal bir tatil olan Yaşlılara Saygı Günü ile aynı zamana denk gelecek şekilde yapıldı. Covid-19 nedeniyle önlem olarak Japonya'nın farklı bölgelerinde yaşayan kız kardeşlere ayrı bakım evlerinde görevli personel tarafından sunulmak üzere resmi sertifikalar gönderildi. Guinness tarafından yapılan açıklamada, ikizlerin 1 Eylül'de yeni unvan sahipleri olarak tanındığı aktarıldı. Sumiyama'nın 4 çocuğu, Kodama'nın ise 3 çocuğu olduğu açıklandı.

Daha önceki rekorun sahipleri Kin ve Gin ise, Ocak 2000'de Kin'in ölümünden bu yana 107 yıl 175 gün ile en yaşlı tek yumurta ikizi unvanını elinde tutuyordu. Kin'in ardından Gin de 2001'de 108 yaşında hayatını kaybetti. İsimleri Japonca altın ve gümüş anlamına gelen Kin ve Gin, 1 Ağustos 1892'de Nagoya'da doğdu.

Dünyada yaşam süresi en yüksek ülke olan Japonya'da yaşlılar büyük saygı görüyor. Guinness'e göre dünyada yaşayan en yaşlı kişi ise, 118 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka.

(İHA)

Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri Japonya'da tescillendi

Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri Japonya'da tescillendi

Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri Japonya'da tescillendi

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Haber: Dünyanın en yaşlı tek yumurta ikizleri Japonya'da tescillendi - Haberler
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