Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü
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Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü

54 yıldan uzun süre Ngorongoro Krateri'nin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdi

29.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:15
Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğuna inanılan Fausta öldü.


İlk kez 1965 yılında 3 yaşındayken 'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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