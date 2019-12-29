Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü
54 yıldan uzun süre Ngorongoro Krateri'nin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdi
29.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:15
Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğuna inanılan Fausta öldü.
İlk kez 1965 yılında 3 yaşındayken Tanzanya'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com