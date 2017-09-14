Dünyanın En Yaşlı Pandası Basi Öldü

Dünyanın en yaşlı pandası olan Basi, 37 yaşında hayatını kaybetti. Çin'in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhua'da hayatını kaybeden Basi'ni ölümünü bakıcısı duyurdu. Dün hayatını kaybeden Basi'nin bakıcısı, 37 yaşındaki pandanın karaciğer ve böbrek sorunları dahil çeşitli hastalıkları olduğunu belirtti. Ayrıca Basi onuruna bir anıt yapılacağı açıklandı.



Pandaların ortalama yaşam sürelerinin 20-30 yıl arasında olduğu biliniyor.



(İHA)