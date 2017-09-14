- Dünyanın en yaşlı pandası Basi öldü



FUTİAN - Dünyanın en yaşlı pandası olan Basi 37 yaşında hayatını kaybetti.

Çin'in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhua'da hayatını kaybeden Basi'ni ölümünü bakıcısı duyurdu. Dün hayatını kaybeden Basi'nin bakıcısı, karaciğer ve böbrek sorunları dahil çeşitli hastalıklarının var olduğunu belirtti. Ayrıca Basi onuruna bir anıt yapılacağı açıklandı.