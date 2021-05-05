Dünyanın en yaşlı kişisi Kane Tanaka olimpiyat meşalesini taşımaktan vazgeçti

Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşındaki Kane Tanaka, bakım evinde koronavirüs (Covid-19) yayma endişesiyle Fukuoka'da Tokyo 2020 Olimpiyatları meşalesini taşımaktan çekildi.

Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşındaki Kane Tanaka, bakım evinde koronavirüs (Covid-19) yayma endişesiyle Fukuoka'da Tokyo 2020 Olimpiyatları meşalesini taşımaktan çekildi.

Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yaşayan ve Guinness Dünya Rekorları kitabına dünyanın en yaşlı insanı olarak giren 118 yaşındaki Kane Tanaka, bakım evinde Kovid-19 bulaştırma endişesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları meşalesini taşımaktan vazgeçti.Bakım evi yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fukuoka'da 11 Mayıs'ta başlayacak olan meşalenin taşıması planlanan Tanaka bu karardan vazgeçtiğini duyurdu. Tokyo 2020 organizatörleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, meşaleyi taşıyan 6 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve toplam vaka sayısının 8'e çıktığı belirtildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı