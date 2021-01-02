Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanaka, 118'inci yaşını kutladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanaka, 118'inci yaşını kutladı.

Japonya'nın Fukuoka şehrinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olma ünvanını elinde bulunduran, 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane Tanaka 118. yaş gününü kutladı. Huzur evinde pastasını kesen Japon kadın, kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydettii.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı