Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı
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Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı

02.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:31
Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanaka, 118'inci yaşını kutladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanaka, 118'inci yaşını kutladı.

Japonya'nın Fukuoka şehrinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olma ünvanını elinde bulunduran, 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane Tanaka 118. yaş gününü kutladı. Huzur evinde pastasını kesen Japon kadın, kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydettii.


Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı
Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı
Dünyanın en yaşlı kişisi 118 yaşına bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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