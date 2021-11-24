Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü - Haberler
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Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Dünyanın en yaşlı insanı olduğu tahmin edilen Susano, 124 yaşında Filipinler'de öldü

Dünyanın en yaşlı insanı ve 19. yüzyılın son tanığı olduğu tahmin edilen Francisca Susano, 124 yaşında Filipinler'de hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı insanı ve 19. yüzyılın son tanığı olduğu tahmin edilen Francisca Susano, 124 yaşında Filipinler'de hayatını kaybetti.

Daily Mail'in haberine göre, yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler'in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

19. yüzyılın son tanığı olduğuna inanılan Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi.

Susano'nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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