Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 117 yaşını kutladı

05.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:28

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekorlar kitabına adını yazdıran Japon Kane Tanaka 117 yaşında.



Japonya'nın Fukuoka kentindeki bir bakım evinin sakini olan Tanaka, 2 Ocak'taki doğum gününü bugün kaldığı bakım evinde, personel ve arkadaşları ile birlikte kutladı. Euronews.com'da Görüntüle