Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 117 yaşını kutladı
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Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 117 yaşını kutladı

japonya'da bir bakım evinde kalan Kane Tanaka, 9 Mart 2019'da, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. Bugün o rekor 117 yıl 3 gün.

05.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:28
Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 117 yaşını kutladı

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekorlar kitabına adını yazdıran Kane Tanaka 117 yaşında.


Japonya'nın Fukuoka kentindeki bir bakım evinin sakini olan Tanaka, 2 Ocak'taki doğum gününü bugün kaldığı bakım evinde, personel ve arkadaşları ile birlikte kutladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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