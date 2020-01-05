Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka 117 yaşını kutladı
japonya'da bir bakım evinde kalan Kane Tanaka, 9 Mart 2019'da, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. Bugün o rekor 117 yıl 3 gün.
05.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:28
Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekorlar kitabına adını yazdıran Japon Kane Tanaka 117 yaşında.
Japonya'nın Fukuoka kentindeki bir bakım evinin sakini olan Tanaka, 2 Ocak'taki doğum gününü bugün kaldığı bakım evinde, personel ve arkadaşları ile birlikte kutladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com