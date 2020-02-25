Dünyanın en yaşlı erkeği Çitetsu Watanabe 112 yaşında öldü

25.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:05

12 Şubat'ta dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Japon Çitetsu Watanabe hayata veda etti. Çitetsu, tam 112 yıl 344 gün yaşadı.

Japonya'nın kuzeybatısında Niigata eyaletinde yaşayan Çitetsu 5 Mart 1907 doğumlu ve sekiz kardeşin en büyüğü.

Üniversitede ziraatçılık okuyan Çitetsu mezun olunca işe girdiği Dai Nippon Meji Şeker Fabrikaları'nın elemanı olarak Tayvan'a gidip 18 yıl şeker kamışı plantasyonlarında çalıştı.

Ancak 1944 yılında Pasifik Savaşı'nın sonlarına doğru Japon ordusu'na çağrılınca eşi ve dört çocuğunu bırakıp savaşa gitti.

Savaşın bitiminde memleketi Niigata'ya dönen Çitetesu için zor günler başladı.

Çitetsu'nun en büyük oğlu Tetsuo ile evli olan gelini Yoko Watanabe'nin anlattığına göre Watanabeler henüz ufak olan çocuklarına yiyecek bulmakta zorlandılar. Nihayet Çitetsu, Niigata Eyaleti Ziraat Ofisi'nde iş buldu ve 1974'te emekli olana dek orada kaldı.

Dünyanın en yaşlı erkeğinin emekliliği de sıradan emeklilere benzemedi.

Tetsuo ile kendi elleriyle yaptıkları köy evine yerleştiler. Bir dönüm arazide patates, domates, çilek ve erik yetiştirerek günlerini geçirdiler. Sonunda 100 ağaçlık muazzam bir bonsai koleksiyonu sahibi oldu Çitetsu Watanabe ve sergilere katıldı. Hem de tam 104 yaşına dek!

Son zamanlarında bile aktif olan Çitetsu, origami ve kaligrafi ile uğraşıyor, matematik problemleri çözüyordu. Şeker kamışı şirketinde çalıştığından olsa gerek kahverengi şekerle hazırlanmış krem karamel gibi tatlılara düşkündü.

'Asla sinirlenmeyin ve yüzünüz hep gülsün'

2019 yılında yerel bir gazeteye verdiği demeçte Çitetsu uzun yaşamanın sırrını "asla sinirlenmeyin ve yüzünüz hep gülsün" diyerek açıklamıştı.

Gelini Yoko'nun söyledikleri de yaşlı adamın bu felsefesini doğruluyor. Yoko, Çitetsu için, "Bir kere bile sesini yükselttiğini duymadım. Çok da sevecendir. Büyük bir aile olarak aynı çatı altında torunları ve torunlarının torunları ile yaşamanın sevinci yüzüne yansıyordu" diye konuşuyor.

Çitetsu Watanabe'nin ölümüyle beraber en uzun yaşama rekorunun kime geçeceği merak ediliyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı erkeği, 2013 yılında 116 yaşında ölen Jiroemon Kimura adlı bir Japon'du.

Şu an dünyada en yaşlı kadın da Ocak ayında 117 yaşını kutlayan Japon Kane Tanaka.