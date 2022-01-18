Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
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Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren İspanyol Saturnino de la Fuente, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren İspanyol Saturnino de la Fuente, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en yaşlı adamı" olarak adını yazdıran 112 yaşındaki İspanyol Saturnino de la Fuente, yeni yaşına günler kala hayatını kaybetti. Yetkililer, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını geçtiğimiz Eylül ayında alan Fuente'nin yarın defnedileceğini açıkladı. İspanya'nın kuzeybatısındaki Leon kentindeki evinde yaşamını yitiren Fuente'nin 8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının da 22 çocuğu bulunuyor.

Fuente, 11 Şubat 1909'da Leon'un Puente Castro semtinde dünyaya gelmişti. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Leon, 112, Yerel, Haber

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