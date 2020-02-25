Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu
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Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu

Başkent Tokyo’nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.

25.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:57
Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu

Dünyanın en yaşlı adamı Chitetsu Watanabe, 112 yaşında yaşama gözlerini yumdu.


Başkent 'nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Japon, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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