- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor
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- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor

29.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:00

- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan "dünyanın en yalnız fili" Kamboçya'daki bir fil barınağına götürülmek üzere yola çıktı.

- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor

İSLAMABAD - Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan "dünyanın en yalnız fili" Kamboçya'daki bir fil barınağına götürülmek üzere yola çıktı.

Dünyanın en yalnız fili olarak bilinen "Kaavan" Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kamboçya'ya götürülüyor. Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde 35 yıldır kötü koşullarda yaşayan Kaavan, ABD'li ünlü şarkıcı Cher'in de aralarında bulunduğu hayvan hakları aktivistlerinin girişimleri sonucunda yeni evine kavuşuyor.

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Kaavan, 1985 yılında Sri Lanka tarafından Pakistan'a hediye olarak getirilmişti. Partnerini 2012 yılında kaybeden Kaavan, hayvan hakları savunucularının kampanyaları sonucunda "dünyanın en yalnız fili" olarak tanındı.

- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor
- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor
- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor
- Dünyanın en yalnız fili Kamboçya'daki fil barınağına götürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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