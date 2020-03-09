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Adıyaman, Ekonomi

Dünyanın en verimli güneş panelleri Adıyaman'da yerli ve milli üretilecek

Gayrimenkul portföy yönetimi şirketi olan Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi, çift taraflı cam güneş panelleri ile dünyada bir ilke imza atan GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye yatırım yaptı.

09.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:31
Dünyanın en verimli güneş panelleri Adıyaman'da yerli ve milli üretilecek

Gayrimenkul portföy yönetimi şirketi olan Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi, çift taraflı cam güneş panelleri ile dünyada bir ilke imza atan GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye yatırım yaptı.


Türkiye'de yenilenebilir enerjideki AR-GE çalışmaları ile dikkati çeken GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş, Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan önemli bir finansman desteği sağladı. Re-Pie, 5 milyon dolarlık yatırımla, GTC Güneş Sanayi'ye ortak oldu. Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yapılan ortaklıkla Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde Ağustos ayında Mono PERC tipinde güneş hücreleri üretecek olan 100MW kapasiteli GTC Güneş Hücresi Fabrikası'nın devreye alınması planlanıyor.


Niğde güneş hücre fabrikası için şirket özkaynaklarından 6.7 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirildikten sonra; Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu tarafından yapılan 5 milyon dolar tutarında yatırımla fabrika inşaatının tamamlanması, lazer kesici satın alımı ve ekipmanların yerleşim ve kurulumlarının yapılması ve fabrikanın faaliyete geçmesi sağlanacak.


Bu yatırımla birlikte yine GTC'nin Adıyaman tesisinde üretilmekte olan çift tarafı cam güneş panellerinde yerlilik oranı yüzde 66'lara kadar çıkacak. Bu yatırımla GTC güneş panelleri, yüzde 21'nin üzerinde bir verimlilik ile alanındaki diğer yabancı ürünlerden ayrışacak ve hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara satılabilir bir ürün olarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması alanında Türk sanayisine değerli katkılar sunabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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