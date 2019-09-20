Dünyanın en varlıklı ülkeleri açıklandı; Türkiye 47. sırada

20.09.2019 12:00

Dünyanın en varlıklı insanları hangi ülkeden? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşları bu unvanı İsviçre'nin elinden almayı başardı. Böylece dünyanın en varlıklı milleti Amerikalılar oldu.



Alman sigorta firması Allianz'ın hazırladığı Küresel Varlık Raporu'na göre ABD'de yaşayan bir kişinin ortalama net finansal varlığı 184 bin 411 euro olurken İsviçre 173 bin 838 euroda kaldı. 53 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye ise 1953 euro ile 47. sırada yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle