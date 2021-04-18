Dünyanın en uzun saçlı genci Patel 12 yıl sonra ilk kez saçını kestirdi

Hindistan'da yaşayan ve 'dünyanın en uzun saçlı genci' rekorunu elinde bulunduran 18 yaşındaki Nilashi Patel 12 yıl sonra ilk kez saçlarını kestirdi.

Hindistan'da yaşayan ve 'dünyanın en uzun saçlı genci' rekorunu elinde bulunduran 18 yaşındaki Nilashi Patel 12 yıl sonra ilk kez saçlarını kestirdi.

Hindistan'ın batısındaki Aravalli bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Nilashi Patel 12 yıl sonra ilk kez saçlarını kestirdi. 190 santimetrelik saçıyla, dünyanın en uzun saçlı genci olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Patel, saçlarını kestirdiği anı videoya aldı. Patel, yıllardır makas vurdurmadığı saçlarını kestirmeden önce öptüğü anlar görüntiye yansıdı.

190 CM'LİK SAÇIYLA KENDİ REKORUNU KIRMIŞTI

2018'de gençlerde en uzun saç rekoru için başvuru yaptığını söyleyen Patel, "O zaman saçımın uzunluğu 170,5 santimetreydi. 2019'da da 190 santimetreyle kendi rekorumu kırdım" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı