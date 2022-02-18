DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA'DAN SULTAN KÖSEN'E OLUMLU CEVAP

GUİNNESS Rekorlar Kitabı'na göre 'dünyanın en uzun kadını' olan Rumeysa Gelgi (25), kendisine 'Türkiye'yi birlikte tanıtalım' çağrısı yapan, yine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' Sultan Kösen'e (40) olumlu cevap verdi. Gelgi, Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'weaver sendromu' nedeniyle boyu hızla uzayan ve 2014'te 2 metre 13,5 santimetre boyu ile 'dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, ikinci kez rekor kırdı. Gelgi, 2021'de yaş limitini artırarak 2 metre 15 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanına sahip oldu.

'ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM'

Guinness Rekorlar Kitabı'nda iki farklı rekorla yer alan Rumeysa Gelgi, geçen hafta kendisine 'Türkiye'yi birlikte tanıtalım' çağrısı yapan, yine Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' olan Sultan Kösen'e olumlu cevap verdi.

Mardin'de yaşamını sürdüren Sultan Kösen ile çalışmak istediğini belirten Gelgi, Kendisine 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanına sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük bir saygı duyuyorum. Kendisiyle elbette Guinness World Records kapsamında çalışmayı çok isterim. Bunun için uygun fırsat ve davetler olursa neden olmasın diye konuştu.

'TEK BAŞIMA HALLETMEM ÇOK GÜÇ'

Bugüne kadar yurt dışına çıkmadığını belirten Rumeysa Gelgi, omurgasında bulunan platin nedeniyle oturma güçlüğü yaşadığını söyledi. Her yere oturamadığını da anlatan Gelgi, Benim uçak ile yurt dışına çıkabilmemin tek seçeneği; bir sedye üzerinde seyahat etmek. Maalesef bu da oldukça külfetli bir opsiyon. Bu sebeple şartlar yerine getirildiğinde elbette isterim dedi.

En büyük hayallerinden birinin yurt dışına çıkmak olduğunu aktaran Gelgi, Hem görmek, gezmek hem de kendi unvanımı temsil etmek amacıyla yurt dışına çıkmak; en büyük hayallerimden biri. Dediğim gibi özel durumum nedeniyle özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor çünkü bağımsız olarak tek başıma halletmem çok güç. Sultan beyin sözleri için açıkçası çok mutlu oldum. Elbette dediğim gibi davet olursa ve uygun bir ortam oluşursa ben de kendisiyle yüz yüze tanışmayı çok isterim diye konuştu.