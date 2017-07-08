Dünyanın En Uzun Deniz Altı Tüp Geçit İnşası Tamamlandı

Çin'in Cuhay ile Hong Kong ve Makao kentlerini birbirine bağlayacak 6,7 kilometrelik tüp geçit ve 55 kilometrelik deniz köprüsü, yıl sonunda hizmete açılacak.
Erdoğan ve Putin'den G20'de 1 saatlik zirve
PKK'nın Herekol yapılanması çökertildi, cephanelik zulası patlatıldı
Kıskandıran samimiyet! Merkel'in bakışlara dikkat
Hamile kadına tecavüz edip öldüren sapığın ilk vukuatı değilmiş!
Çıldırdı! Aziz Yıldırım, Yunan polisine rest çekti
Erdoğan'dan sıkıştırmaya çalışan Alman gazeteciye ders gibi cevap
Dünyanın en güzel çocuğuydu! Bir de son haline bakın
Bikinili yakalanan Beren, fiziğiyle düşman çatlattı
Cani öldürmeden önce taciz etmiş: Karını boşa, ben evleneceğim
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergahında vinçli eylem
Şota, TFF 1. Lig'den Özbekistan'a transfer yaptı
Japon'ların gözleri neden çekik biliyor musunuz?
Güneş "tamam" derse, Fener'in eski yıldızı Kartal olacak
Çılgın Sedat'ın oğluna yapılan bir kenti ayağa kaldırdı