Dünyanın En Uzun Deniz Altı Tüp Geçit İnşası Tamamlandı

Çin'in Cuhay ile Hong Kong ve Makao kentlerini birbirine bağlayacak 6,7 kilometrelik tüp geçit ve 55 kilometrelik deniz köprüsü, yıl sonunda hizmete açılacak.

Dünyanın En Uzun Deniz Altı Tüp Geçit İnşası Tamamlandı

Çin'in Cuhay ile Hong Kong ve Makao kentlerini birbirine bağlayacak 6,7 kilometrelik tüp geçit ve 55 kilometrelik deniz köprüsü, yıl sonunda hizmete açılacak.

Kaynak: Dunya.com