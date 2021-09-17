Dünyanın en uzun boyluları Hollandalılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın en uzun boyluları Hollandalılar

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Dünyanın en uzun boyluları Hollandalılar

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) paylaştığı verilere göre, dünyanın ortalama en uzun boylu toplumu Hollandalılar olarak tespit edildi.

Hollanda İstatistik Kurumunun ( Cbs ) paylaştığı verilere göre, dünyanın ortalama en uzun boylu toplumu Hollandalılar olarak tespit edildi.

CBS'ye göre 1980'de Hollanda'da doğan nesil dünyanın en uzun boylu nesli olarak açıklandı.

1980 doğumlu erkeklerin ortalama boyu 183,9 santimetre iken aynı yıl doğan kadınların ortalaması 175,6 santimetre olarak kaydedildi.

CBS'nin verilerinde, 2001'de doğan nesilde ortalama boyun 1980'de doğanlara göre erkeklerde 1 santimetre, kadınlarda 1,4 santimetre daha az olduğu bildirildi.

2001'de Hollanda doğanların ortalama boy uzunluğu 1980'dekilere göre kısalsa da açıklamada Hollandalıların hala dünyanın en uzun toplumu olduğu belirtildi.

Ortalama boydaki kısalmasının sebebi olarak Hollanda'ya gelen göçmen nüfus gösterilse de açıklamada son 4 nesildir Hollanda'da doğanların boy ortalamasının da kısalmış olmasına dikkat çekildi.

Araştırmaya Hollanda'da doğan ve 19-60 yaş arasındaki 719 bin kişinin dahil edildiği bildirildi.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Cansu Dere Yıldız Tilbe
Spor Nihat Özdemir Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyanın en uzun boyluları Hollandalılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 18:07:56. #1.11#