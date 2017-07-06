Dünyanın En Ünlü Dj'yi Aoki Bodrum'a Geliyor

Dünyada en ünlü 10 DJ'den biri olan Steve Aoki, 9 Temmuz'da Türkiye'de hayranlarının karşına çıkacak. En çok kazanan DJ unvanına sahip olan Amerika'nın gözde DJ'i Aoki Bodrum'da konser verecek.



Elektronik müziği dünya tanıtan ve dünyanın en iyi 10 DJ'yi arasında gösterilen Steve Aoki, 9 Temmuz Pazar günü Palmalife Bodrum Beach'de parti düzenleyecek. Dünyanın çok kazanan beşinci DJ'i olan Aoki, 2014 yılında en çok seyahat eden müzisyen olarak Guinness rekoruna sahip oldu. Aoki'nin bir de 'En Uzun Kalabalık Coşkusu' Guinness rekoru bulunuyor. Türkiye'ye gelecek olan Aoki, Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Palmalife Bodrum Beach'de parti vermeye hazırlanıyor.



Aoki'yi Bodrum'a getiren Palmalife Bodrum Beach'in işletmecisi Burak Karakurt ve Merdan Çavuş, Amerika'nın en ünlü DJ'ni Bodrum'a getirdiklerini belirterek, "Dünyaca ünlü starları Bodrum'a getireceğiz. Bunun hem turizme hem de Bodrum'a katkısı olacağını düşünüyoruz. Gecen hafta Jeremy Meeks'i Bodrum'a getirmiştki. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Meeks birçok fotoğraf çekip Türkiye'yi ve Bodrum'u tanıtmış oldu. DJ performansı sergileyen Meeks, Bodrum'a da hayran kalmıştı. Biz turizmciler olarak bu gibi faaliyetlerle Türkiye'nin turistik bölgelerini tanıtmamız lazım. Şimdi ise dünyanın en ünlü DJ'leri arasında bulunan Steve Aoki'yi Bodrum'a getiriyoruz. Amerika'nın ve dünyanın tanıdığı birçok ünlü ismi de Bodrum'a getirmeye devam edeceğiz. Beach partiler düzenleyip yerli ve yabancı turistlerle ünlü isimleri bir araya getireceğiz. 9 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te Palmalife Bodrum Beach'de DJ Steve Aoki sahne alacak. Herkesi partiye bekliyoruz" dediler. - MUĞLA