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Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi Tekirdağ'da nükleer silah yapımında kullanılan kaliforniyum ve Tevrat ele geçirildi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince Tevrat ile 4 milyon lira değerinde 2 kilogram kaliforniyum maddesini...

TEKİRDAĞ (İHA) - Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Tekirdağ'da nükleer silah yapımında kullanılan kaliforniyum ve Tevrat ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince Tevrat ile 4 milyon lira değerinde 2 kilogram kaliforniyum maddesini ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon öncesi İstanbul'dan bazı şahısların ellerindeki tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum maddesini Çerkezköy'e getirip satacakları bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Jandarma Çerkezköy İlçesinde Fevzi Paşa Mahallesinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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