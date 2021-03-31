Dünyanın en soğuk bulut kümesi Pasifik Okyanusu üzerinde tespit edildi

Dünyanın en soğuk bulut kümesi Pasifik Okyanusu üzerinde sıfırın altında 111,2 derece olarak saptandı.

Dünyanın en soğuk bulut kümesi Pasifik Okyanusu üzerinde sıfırın altında 111,2 derece olarak saptandı.

Sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan ve İngiltere Ulusal Yer Gözlem Merkezince yürütülen çalışmada, dünyanın en soğuk bulut kümesi Pasifik Okyanusu üzerinde tespit edildi.

Bulutun ısı durumu, 28 Aralık 2018'de ABD'ye ait çevre gözlem uydusu NOAA-20'nin kızıl ötesi ısı sensörleri aracılığıyla sıfırın altında 111,2 derece olarak ölçüldü.

Normal şartlarda şiddetli fırtınaların ve tropik hortumların 18 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı ve bulut kümesini yukarı doğru ittiği belirtilen çalışmada, dile getirilen en soğuk bulutun normal fırtına bulutlarından bile yaklaşık 30 derece daha soğuk olduğu kaydedildi.

Soğuk bulut kümeleriyle birlikte soğuk havalar daha yaygın hale geldi

İngiltere Ulusal Yer Gözlem Merkezinden çalışmayı yürüten ekibin lideri Simon Proud, son 3 yılda bulutlarda aşırı soğuk hava kayıtlarının aynı sayıda olduğuna dikkati çekerek, soğuk bulut kümeleriyle birlikte soğuk havaların gittikçe daha yaygın hale gelmeye başladığını ifade etti.

Proud, son yıllarda artan bu yaygınlığın iklim değişikliği ya da hava şartlarından kaynaklı aşırı gök gürültülü fırtınaların oluşturduğu "mükemmel fırtınadan" kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı