Dünyanın en saygı duyulan mesleği doktorluk oldu

2018 yılını kapsayan araştırmaya göre, dünyanın en değerleri meslekleri belli olurken, doktorluğun ilk sıraya yerleştiği kaydedildi. İkinci sırada ise avukatlar yer alırken, üçüncü sırada mühendislerin olduğu görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Varkey Foundation verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en değerli meslek grupları belli oldu. Böylelikle 2018 yılını kapsayan araştırmaya göre, doktorluğun ilk sıraya yerleştiği kaydedildi. İkinci sırada ise avukatlar yer alırken, üçüncü sıraya mühendislerin, dördüncü sıraya okul müdürünün, beşinci sıraya ise polislerin yerleştiği görüldü. İlk 10 içerisinde yer alan diğer meslek grupları ise sırasıyla, hemşire, muhasebeci, yerel yöneticileri, yönetim danışmanları ve ortaokul öğretmenleri olarak sıralandı. Araştırmada öğretmenler ayrıca ele alınırken, öğretmen mesleğine yüzde 100 oranla en fazla Çin'de değer verildiği görüldü. Türkiye'de ise bu oran yüzde 58 seviyesinde yer aldı.

Ajans Press, meslekler ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılından bu güne meslekler ile alakalı basına 481 bin 20 haber yansıdığı tespit edildi. Yine aynı tarihler arasında doktorların basında konuşulma adedi ise 216 bin 836 oldu. Genel başlıkta sağlık çalışanları ise 2 milyon 867 bin haberde yer aldı. Türkiye'de statüsü yüzde 60'a yakın olan öğretmenlerin 283 bin 665 haberle yer aldığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı