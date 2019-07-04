Dünyanın En Prestijli Tenis Turnuvası Wimbledon'da Yapay Zekadan Yararlanılacak

Ünlü tenis etkinliğine ev sahipliği yapan All England Club, maçlarda vurucu anları göstermek için yapay zekâ kullanıyordu. Bu görüntülerde herhangi bir önyargı oluşmasını istemeyen Wimbledon yönetimi, bu yapay zekâ teknolojisine yeni birtakım güncellemeler getiriyor.

Wimbledon, hâlihazırda 18 tenis kortunda bilgisayar destekli görüntüleme sistemi kullanıyor ve en iyi çekimleri otomatik olarak alıyor. Şimdi bu sistem, çok daha kuvvetli hâle getirildi. Amerikan teknoloji devi IBM, Wimbledon için canlı görüntüleri analiz ederek olayları önem sırasına göre sıralayabilecek bir yapay zekâ sunuyor.

Watson adı verilen yapay zekâ, bir oyuncunun ilk sevinç anından taraftarların ne zaman ne kadar alkış yapacağına kadar birçok şeyi analiz edebilecek. Watson, şampiyonada binlerce saatlik videoyu tarayacak ve yapısıyla insanlar tarafından yaratılan kliplere gelebilecek önyargıları tamamen kaldıracak.