Dünyanın En Prestijli Tenis Turnuvası Wimbledon'da Yapay Zekadan Yararlanılacak
Wimbledon Tenis Turnuvası, maç anında en etkileyici görüntüleri izleyiciyle buluşturmak için yapay zeka desteğinden faydalanmaya başladı. Görüntüleri seçerken adil olması amaçlanan yapay zeka, şimdi tenis kortlarında görev yapacak.
Ünlü tenis etkinliğine ev sahipliği yapan All England Club, maçlarda vurucu anları göstermek için yapay zekâ kullanıyordu. Bu görüntülerde herhangi bir önyargı oluşmasını istemeyen Wimbledon yönetimi, bu yapay zekâ teknolojisine yeni birtakım güncellemeler getiriyor.
Wimbledon, hâlihazırda 18 tenis kortunda bilgisayar destekli görüntüleme sistemi kullanıyor ve en iyi çekimleri otomatik olarak alıyor. Şimdi bu sistem, çok daha kuvvetli hâle getirildi. Amerikan teknoloji devi IBM, Wimbledon için canlı görüntüleri analiz ederek olayları önem sırasına göre sıralayabilecek bir yapay zekâ sunuyor.
Watson adı verilen yapay zekâ, bir oyuncunun ilk sevinç anından taraftarların ne zaman ne kadar alkış yapacağına kadar birçok şeyi analiz edebilecek. Watson, şampiyonada binlerce saatlik videoyu tarayacak ve yapısıyla insanlar tarafından yaratılan kliplere gelebilecek önyargıları tamamen kaldıracak.