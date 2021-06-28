Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu
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Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu

Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk otomotiv firması dünyanın en prestijli Formula Mühendislik Yarışması'na sponsor oldu.

Türk otomotiv firması dünyanın en prestijli Formula Mühendislik Yarışması'na sponsor oldu.

Bursa'da otomotiv alanında hizmet vermek için kurulan ve kısa sürede dünya markası olma yolunda ilerleyen Meha Automotive, Türkiye'den sonra İngiltere'ye açılırken, sosyal sorumluluk alanında da kendini gösterdi.

Mühendislik öğrencilerine deneyim kazandırmayı amaçlayan Meha Automotive, ilk desteği Leicester de Montfort Universitesi öğrencilerine verdi. Otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Meha Automotive, kuruluşunun üzerinden henüz 9 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen büyük yol kat etti.

Mürsel Karaca, Ali Karaca ve İlhami Akın ortaklığında kurularak, ilk yurt dışı operasyonunu İngiltere'de hayata geçiren Meha Automotive, genç mühendislere de kucak açtı.

Genç mühendislere destek

Mühendislik öğrencilerinin yollarını açmak için kolları sıvayan Meha Automotive, bu alandaki ilk desteği Leicester de Montfort Üniversitesi'ne verdi. Nuri Uysal adlı Mühendislik Fakültesi öğrencisinin başvurusunu geri çevirmeyen Meha Automotive, dünya genelinde üniversiteler arasında yapılan "Institution Mechanical Engineers Formula Student 2021" yarışması için sponsor oldu. Bursalı firma genç mühendislere araç yedek parçasından Ar-Ge desteğine, lojitik ve kıyafete kadar her alanda yardım etti. Avrupa'nın en köklü eğitim mühendisliği yarışması olan "Formula Student 2021"e Meha Automotive desteğiyle hazırlanan Leicester de Montfort Üniversitesi öğrencisi genç mühendisler pistlerde göz dolduracak bir araç üretti. 100'den fazla üniversitenin katıldığı "Formula Student" girişimci ve yenilikçi genç mühendislere destek vermeyi amaçlıyor.

İlk yurtdışı organizasyon İngiltere'de

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 12 bin metrekare kapalı alan ve toplam 25 bin metrekare depolama alanına sahip Meha Automotive, 4 bin 500 referans ürün çeşitliliğine sahip. Araçların süspansiyon ve mekanik aksam ürünlerinin üretimini ve pazarlamasını, 4 kıta ve 30 ülkede Meha Automotive markasıyla yapan firma, sadece Bursa'da 147 kişiyi istihdam ediyor.

Kendi ürettiği ve Türkiye'de üretilen otomotiv yedek parçalarının satışının Meha markasıyla yapan firma, ilk yurt dışı organizasyonunu İngiltere'de yaptı. İngiltere'deki faaliyetlerini bin 700 metrekare kapalı alan, 3 bin 700 metrekare depolama alanı ve 13 çalışanla yürüten firma, Meha.uk yatırımının ardından ABD ve Güney Amerika'da depolama faaliyetleri için de çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu
Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu
Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu
Dünyanın en prestijli Formula Mühendislik yarışmasına Türk firma sponsor oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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