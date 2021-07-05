Dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary'de TRT rüzgarı esecek
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Dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary'de TRT rüzgarı esecek

Dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary'de TRT rüzgarı esecek
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

TRT yapımları, dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak.

TRT yapımları, dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak.

Çekya'nın en büyük film festivali olan, Orta ve Doğu Avrupa'nın da önde gelen film etkinliklerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin, bu yıl 20-28 Ağustos tarihleri arasında 55'incisi düzenlenecek.

Festivalde, TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli filmler yarışırken, kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde de "TRT Ödülü" verilecek.

Karlovy Vary Film Festivali'nin "East of the West" yarışmasında geçen sene festivalin endüstri bölümünde "TRT Ödülü" alan Wild Roots (Yabani Kökler) filmi yarışacak. TRT destekli Macaristan-Slovakya ortak yapımı film, çarpıcı bir baba-kız hikayesini konu alıyor. Yönetmen Hajni Kis'in ilk uzun metrajlı filmi olan Wild Roots, geçen sene Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin endüstri bölümü Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde yarışarak "TRT Ödülü" kazanmıştı.

Yönetmen Ümit Köreken'in ikinci uzun metrajlı filmi "Bir Umut", Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin endüstri bölümü Eastern Promises'ta yarışacak. Türkiye, Almanya ve Slovenya ortak yapımı "Bir Umut", festivalin post prodüksiyon aşamasındaki projelerin yarıştığı First Cut+ kategorisine seçilen 16 projenin arasında yer aldı.

First Cut+ kategorisine seçilen projeler pazarlama, satış, promosyon ve Work in Progress konularında workshoplara katılarak post prodüksiyon aşamasını destekleyen ödüller için yarışacak.

TRT yalnızca Türkiye'deki uluslararası film festivallerini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda dünyadaki en önemli film festivallerini de desteklemeye devam ediyor. TRT'nin dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ile geçen yıl başlattığı iş birliği bu yıl da devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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