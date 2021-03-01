Dünyanın en prestijli Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde dün gece 78'inci kez gerçekleşti.
Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde dün gece 78'inci kez gerçekleşti. Salgın nedeniyle farklı bir formatta yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.
Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri ABD'nin New York'ta ve Beverly Hills kentlerinde gerçekleşti. Koronavirüsün gölgesinde gerçekleşen bu yılki ödül törenine az sayıda kişi davet edildi. Organizasyonu Tina Fey yönetirken, Beverly Hills'teki töreni ise Amy Poehler yönetti. Bu yıl 78'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde, Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü Asya kökenli Chloe Zhao kazandı. Zhao, Altın Küre kazanan ilk Asya kökenli kadın olarak tarihe geçti. Öte yandan Black Panther rolüyle ünlenen ve geçen yıl yaşamını yitiren aktör Chadwick Boseman da Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
ALTIN KÜRE'Yİ KAZANAN İSİMLER
FİLM
Drama Dalında En İyi Film
Nomadland
Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film
Borat Subsequent Moviefilm
Drama Dalında En İyi Aktör
Chadwick Boseman – "Ma Rainey's Black Bottom"
Drama Dalında En İyi Aktrist
Andra Day – "The United States vs. Billie Holiday"
Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktör
Sacha Baron Cohen – "Borat Subsequent Moviefilm"
Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktrist
Rosamund Pike – "I Care a Lot"
TV
En İyi Drama
"The Crown"
En İyi Komedi veya Müzikal
Schitt's Creek
Drama Dalında En İyi Aktör
Josh O'Connor – "The Crown"
Drama Dalında En İyi Aktrist
Emma Corrin – "The Crown"
Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktör
Jason Sudeikis – "Ted Lasso"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı