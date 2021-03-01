Dünyanın en prestijli Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde dün gece 78'inci kez gerçekleşti.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde dün gece 78'inci kez gerçekleşti. Salgın nedeniyle farklı bir formatta yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri ABD'nin New York'ta ve Beverly Hills kentlerinde gerçekleşti. Koronavirüsün gölgesinde gerçekleşen bu yılki ödül törenine az sayıda kişi davet edildi. Organizasyonu Tina Fey yönetirken, Beverly Hills'teki töreni ise Amy Poehler yönetti. Bu yıl 78'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde, Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü Asya kökenli Chloe Zhao kazandı. Zhao, Altın Küre kazanan ilk Asya kökenli kadın olarak tarihe geçti. Öte yandan Black Panther rolüyle ünlenen ve geçen yıl yaşamını yitiren aktör Chadwick Boseman da Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

ALTIN KÜRE'Yİ KAZANAN İSİMLER

FİLM

Drama Dalında En İyi Film

Nomadland

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film

Borat Subsequent Moviefilm

Drama Dalında En İyi Aktör

Chadwick Boseman – "Ma Rainey's Black Bottom"

Drama Dalında En İyi Aktrist

Andra Day – "The United States vs. Billie Holiday"

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktör

Sacha Baron Cohen – "Borat Subsequent Moviefilm"

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktrist

Rosamund Pike – "I Care a Lot"

TV

En İyi Drama

"The Crown"

En İyi Komedi veya Müzikal

Schitt's Creek

Drama Dalında En İyi Aktör

Josh O'Connor – "The Crown"

Drama Dalında En İyi Aktrist

Emma Corrin – "The Crown"

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Aktör

Jason Sudeikis – "Ted Lasso"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı