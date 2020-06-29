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Dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu

2020 yılı dünyanın en pahalı ülkeleri araştırmasına göre, 122,4 geçim maliyeti endeksi ile en pahalı ülke İsviçre olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu
29.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:46

2020 yılı dünyanın en pahalı ülkeleri araştırmasına göre, 122,4 geçim maliyeti endeksi ile en pahalı ülke İsviçre olarak kayıtlara geçti. 

Medya takip kurumu Ajans Press'in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu. İlk 20 ülke içerisindeki büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, ilk 5'te yer alan ülkeler sırasıyla; Norveç, İzlanda, Japonya ve Danimarka oldu. Türkiye ise bu listenin 102'nci sırasında yer aldığı görülürken, geçim maliyeti endeksinin 34,7 olduğu kaydedildi. Listede 132 ülke yer alırken, son sıraya ise Pakistan'ın yerleştiği belirlendi. Araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi çeşitli maliyetler üzerine kurulduğu gözlendi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pahalılık ile alakalı basına bin 981 haber yansıdığı tespit edildi. Haberlerde COVID-19 süreciyle birlikte birçok sektörde yaşanan ekonomik krizin gündemde olduğu görüldü.


Kaynak: DHA

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