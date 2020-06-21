Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması belli oldu Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında zirve Hong Kong'un oldu.

Dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında zirve Hong Kong'un oldu. İstanbul ise listede 156. sırada. 209 şehri kapsayan araştırmada 2020 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong, en ucuz şehri ise Tunus oldu. Diğer en pahalı şehirler ise Aşkabat, Tokyo, Zürih ve Singapur. ABD ise 6. sıraya yerleşti. New York, Amerika'nın en pahalı şehri unvanını elde etti. Geçen yıl 154. sırada yer alan İstanbul, daha da ucuzladı, bu yıl listeye 156. sıradan girdi.

(İHA)

Kaynak: İHA