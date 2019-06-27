Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu (İstanbul Kaçıncı Sırada?)

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, bu yıl 25. defa "Yaşam Maliyeti Araştırması" çalışması yaptı. Araştırmada 5 kıtadan toplam 209 şehir ele alındı. Şehirlerde yaşayan insanların konut, ulaşım, gıda, giyecek, ev eşyaları ve eğlence gibi 200'den fazla unsur için ödeyecekleri tutarlar karşılaştırıldı.

Araştırmada New York, 100 puanla referans şehir olarak alındı. Araştırmada dünyadaki politik ve ekonomik dalgalanmalar, döviz fiyatlarındaki değişim, enflasyon gibi değerler de dikkate alınıyor.

Listenin zirvesinde bir kez daha Hong Kong yer almayı başardı. Zirvedeki yerini koruyan şehrin peşinden sırasıyla Tokyo, Singapur, Seul ve Zürih geldi. En ucuz şehir ise Tunus oldu. Peşinden ise Taşkent ve Karaçi geldi.

İstanbul, listede 163. sıradan 154. sıraya yükseldi. ABD'nin en pahalı şehri, 9. sırayı alan New York oldu. Güney Amerika'nın en pahalı kenti, Uruguay'ın Montevideo adlı şehri olurken, Zürih de Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Ortadoğu'da zirveyi Tel Aviv aldı. Çad'ın N'Djamena adlı şehri, listenin 11. sırasında yer alarak Afrika'nın zirvesinde yer aldı.