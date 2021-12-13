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Dünyanın en pahalı kentinde yaşam

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Economist dergisine bağlı bir araştırma grubu olan Economist Intelligence Unit'in dünyanın en pahalı kentleri listesinde İsrail'in Tel Aviv kenti bu yıl birinci sırada yer aldı.

Economist dergisine bağlı bir araştırma grubu olan Economist Intelligence Unit'in dünyanın en pahalı kentleri listesinde İsrail'in Tel Aviv kenti bu yıl birinci sırada yer aldı. Kent, ülkenin ekonomik merkezi konumunda. Yüksek ücretli teknoloji işleri, ülkenin dört bir yanından yüksek ücret alan yetenekleri kente çekerek gıda ve kira fiyatlarının artmasına yol açıyor.

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