Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor
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Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor

01.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:12

Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor -Hassas terazilerden tartılıp gram gram satılıyor -Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL'yi bulan "safran" çelik kasada saklanıyor.

Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor

-Hassas terazilerden tartılıp gram gram satılıyor

-Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor

SAMSUN - Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL'yi bulan "safran" çelik kasada saklanıyor.

İran'dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. 1 gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.

Samsun'da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, "Türk safranı az yetişiyor, bu yüzden çok değerli. Türk safranından daha değerli safranlar dünyada var. Dünyada en çok safran yetiştirilen yer İran. İspanya ve Mısır'da da yetişiyor. Nadir yetişen bir bitki. Bu bitkinin içindeki özü alınıyor. Geniş bir alana ekimi yapılıyor ama çok az öz çıkıyor. Bundan dolayı çok değerli. Türkiye'deki safranın kilosu 45-50 bin TL'ye satılıyor. Gram olarak satıldığı için biraz daha pahalı oluyor. Türk safranını alıp satmak zor oluyor. Bu yüzden İran safranı 1. sınıftır. Onu alıp satıyoruz" dedi.

Kendi ağırlığının 100 bin katını kendi rengine çeviriyor

Safranın kullanım alanları ile ilgili bilgi veren Çalık, "Tıp alanında kullanılıyor. Şifa amaçlı olarak da kullanılıyor ve gıda olarak da tüketiliyor. Pilav ve çayda kullanılabiliyor. Çok faydalı bir bitki. Ayrıca tekstil sektöründe kullanılıyor. Safranın en iyi özelliklerinden biri kendi ağırlığının 100 bin katını kendi rengine çeviriyor. Dolayısıyla Tekstilde boya amaçlı olarak kullanılıyor" diye konuştu.

"Safranı kasada muhafaza ediyoruz"

Kilosu 45-50 bin TL'yi bulan safranı kasada muhafaza ettiğini belirten Çalık, "Safran kilo olarak satılmaz, gram şeklinde satılır. Değerli olduğu için raflarda da tutulmaz. Biz safranı kasamızda muhafaza ediyoruz. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz, küçük naylon poşetler içerisine ve hassas terazi ile tartıyoruz" şeklinde konuştu.

En pahalı pilav

Safran özellikle pilav yapımında çok sık kullanılsa da farklı kullanım alanlarının da olduğunu söyleyen Çalık, "Safranın birkaç çeşit kullanıcısı var. Yazı yazmak için kullanan müşteriler var. Safran, gül suyu, misk ile karıştırarak şifa ayetleri yazan hocalar oluyor. Bir diğer müşteri ise kesesi müsait olan ve pilav için kullananlar var. Çay için ve zihin açıcı özelliği için kullananlar da oluyor. 1 gramı 45-50 TL olduğundan dolayı hali vakti yerinde olan kişiler kullanıyor. Biz alırken yarım kilo olarak alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor
Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor
Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor
Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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