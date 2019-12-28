Dünyanın en mutlu bölgesi Latin Amerika, en mutsuz bölgesi ise Ortadoğu

28.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:01

Araştırma deneyimi ve sürekli yenilenen bakış açısıyla dünyaya ışık tutan Barem, GIA işbirliği ile gerçekleştirdiği "Umut ve Mutluluk" araştırması ile 2020'ye girerken dünyanın bu konulardaki nabzını öçtü.