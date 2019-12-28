Dünyanın en mutlu bölgesi Latin Amerika, en mutsuz bölgesi ise Ortadoğu
Araştırma deneyimi ve sürekli yenilenen bakış açısıyla dünyaya ışık tutan Barem, GIA işbirliği ile gerçekleştirdiği "Umut ve Mutluluk" araştırması ile 2020'ye girerken dünyanın bu konulardaki nabzını öçtü.
28.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:01
Araştırma deneyimi ve sürekli yenilenen bakış açısıyla dünyaya ışık tutan Barem, GIA işbirliği ile gerçekleştirdiği "Umut ve Mutluluk" araştırması ile 2020'ye girerken dünyanın bu konulardaki nabzını öçtü.
Kaynak: Dunya.com