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Dünyanın en mutlu bölgesi Latin Amerika, en mutsuz bölgesi ise Ortadoğu

Araştırma deneyimi ve sürekli yenilenen bakış açısıyla dünyaya ışık tutan Barem, GIA işbirliği ile gerçekleştirdiği "Umut ve Mutluluk" araştırması ile 2020'ye girerken dünyanın bu konulardaki nabzını öçtü.

28.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:01
Dünyanın en mutlu bölgesi Latin Amerika, en mutsuz bölgesi ise Ortadoğu

Araştırma deneyimi ve sürekli yenilenen bakış açısıyla dünyaya ışık tutan Barem, GIA işbirliği ile gerçekleştirdiği "Umut ve Mutluluk" araştırması ile 2020'ye girerken dünyanın bu konulardaki nabzını öçtü.

Kaynak: Dunya.com

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