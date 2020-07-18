Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı
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Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı

BİR zamanlar develerin sırtında taşınıp, kılıçla kesimi yapılan ve dünyanın en meşhur karpuz unvanına sahip Diyarbakır karpuzunda hasat başladı.

Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı
18.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:33

BİR zamanlar develerin sırtında taşınıp, kılıçla kesimi yapılan ve dünyanın en meşhur karpuz unvanına sahip Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Bu yıl 170 bin tonun üzerinde karpuz elde edileceğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Dicle Nehri kenarındaki kumsal arazide yetişen Diyarbakır karpuzu genetik yapısı özelliğiyle 55 kiloya kadar çıkıyor. Hasadımız sürüyor. Üreticilerimiz bu yılki hasattan çok memnun" dedi.

Birçok türküye, kitapta öykülere konu olan ve bir zamanlar büyüklüğü nedeniyle develer sırtında taşınıp, ağırlığında dolayı ancak kılıçla kesilebilen, dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı başladı. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında hasadı yapılan Diyarbakır'ın ticari karpuzunun yanı sıra Dicle Nehri kenarındaki sadece kumlu arazide yetişen ağırlığı 50 kilo civarında olan geleneksel karpuzun hasadı ise eylül ayında yapılıyor. Kentin tarımsal üretimindeki en önemli ürünleri arasında yer alan karpuz hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de siparişle birçok ülkeye gönderiliyor.

'BU YIL 170 BİN REKOLTE BEKLİYORUZ'Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yıl karpuz üretiminde geçen yıla oranla 2 kat artış oluştuğunu söyledi. Üreticilerin bu yılki verimden memnun kaldığını söyleyen Atalar, "Diyarbakır'ın tarımında karpuz önemli bir yer tutmakta. Türkiye'deki karpuz üretiminde 5'inci sıradayız. Diyarbakır'da yıldan yıla değişmekle beraber, bu yıl 45 bin dekar civarında karpuz ekim alanımız var. Son yıllarda Diyarbakır'da hem örtü altı hem de normal şartlarda karpuz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl yağışların iyi olmasıyla karpuz üretiminde önceki yıla oranla ciddi bir artış var. Dekar başına daha önce 4 ton karpuz elde ederken, bu yıl bu oran 8 ton, bazı tarlalarda da 11 tona çıkmış durumda. Çeşitli tarlalarımızda hasat tamamlandı, bazı tarlalarımızda da sürüyor. Çiftçimiz bu yılki verimden memnun. Bu yıl 170 bin ton üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bu rakam çiftçilerimizin yüzünü güldürdü" dedi.'KARPUZ, DİYARBAKIR'IN TARİHSEL DEĞERİDİR'Atalar, Diyarbakır'da ticari ve gelenek olan 2 tür karpuzun olduğunu anlatarak, geleneksel karpuzun, kentin tarihsel değeri olduğunu söyledi. Geleneksel karpuzun sadece Dicle Nehri kenarındaki kumlu arazide yetiştiğini ifade eden Atalar, karpuzun tanıtımı için geleneksel festivallerin yapıldığına dikkat çekti. Atalar, "Diyarbakır ticari karpuzun yanı sıra, bir de Diyarbakır'ın binlerce yıldır geleneksel olarak yetiştirilen Diyarbakır karpuzu dediğimiz, sürme, pembe, ferik ve beyaz kış, kara kış dediğimiz çeşitleri var. En fazla yetiştirilen türü de sürme çeşididir. Dicle Nehri kıyısındaki köylerdeki kumsal arazide geleneksel olarak yapılıyor. Bu sürme çeşidinin yapısı itibarıyla 55 kiloya kadar bir ağırlığa ulaşıyor. Bu karpuzlarımızın tanıtılması için her yıl çeşitli etkinliklerimiz de oluyor. Bu geleneğin yaşatılmasını istiyoruz. Çünkü bu Diyarbakır'ımız için tarihsel bir değer. Bunu korunması için çalışma yürütüyoruz. Buna emek veren çiftçilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 600 dekarda Diyarbakır'ın geleneksel karpuzu ekildi. Bu alanda ekilen karpuzlar yarışmaya hazırlanıyorlar. Geleneksel karpuzun şeker oranı, ticari karpuzdan daha iyi bir durumda. Uzun süre depolanabilir. Geçmişte bu karpuzlarımız çok büyük olduğu için geniş aileler tarafından tüketiliyordu. Bir karpuz bir aileye yetiyordu" diye konuştu.

Kırsal Kervanpınar Mahallesi'ndeki çiftçi Erhan Karakaş, karpuz üreticileri olarak bu yılki verimden memnun olduklarını ifade ederek, "15 yıldır karpuz üreticiliği yapıyorum. Geçen yıla nazaran bu sene çok iyi verim aldık" dedi.


Kaynak: DHA

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