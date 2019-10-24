Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışta

Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışta

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye’de satışa sunuldu.

24.10.2019 11:43
Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışta

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışa sunuldu.


Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en küçük akıllı telefonu olan ve avuç içine sığan yeni Palm, NBA'de Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry'den aldığı yatırımla yeniden satışa sunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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