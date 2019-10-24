Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışta

24.10.2019 11:43

Hong Kong merkezli TCL Communication'ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye'de satışa sunuldu.



Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en küçük akıllı telefonu olan ve avuç içine sığan yeni Palm, NBA'de Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry'den aldığı yatırımla yeniden satışa sunuldu. Euronews.com'da Görüntüle