Dünyanın en kötü telefonu!
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Dünyanın en kötü telefonu!

04.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:58
Dünyanın en kötü telefonu!

Böylelikle, 2000'den beri piyasaya sürülen en akılda kalıcı en kötü 20 telefon için seçimlerimiz - artı listemize çok yaklaşan beş telefon daha.

DÜNYANIN EN KÖTÜ TELEFONU

Nokia 7280: Ruj şeklindeki görüntüsüyle dikkat çeken Nokia 7280 sıra dışı tasarımıyla Nokia'nın çok satmasını umduğu bir telefondu; ancak hayal kırıklığından öteye geçemedi.

  • Modu Phone
  • Samsung Gusto
  • Pantech C300
  • Firefly
  • LG Migo
  • LG Voyager
  • Motorola ROKR
  • Motorola Flipout
  • LG Double Play
  • Motorola Kin
  • HTC Windows 8
  • Cricket MSGM8
  • Cricket MSGM8
  • LG Extravert
  • 16/26
  • Pantech Ease
  • Nokia N-Gage
  • Nokia 8800
  • Telstra TicTalk
  • Sagem my411x
  • LG Chocolate BL40
  • Motorola Razr2 V9 Ferrari Special Edition
  • Mobiles2go i-Kids
  • Siemens Xelibri
  • BlackBerry Storm
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