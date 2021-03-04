Dünyanın en kötü telefonu!
04.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:58
Böylelikle, 2000'den beri piyasaya sürülen en akılda kalıcı en kötü 20 telefon için seçimlerimiz - artı listemize çok yaklaşan beş telefon daha.
DÜNYANIN EN KÖTÜ TELEFONU
Nokia 7280: Ruj şeklindeki görüntüsüyle dikkat çeken Nokia 7280 sıra dışı tasarımıyla Nokia'nın çok satmasını umduğu bir telefondu; ancak hayal kırıklığından öteye geçemedi.
- Modu Phone
- Samsung Gusto
- Pantech C300
- Firefly
- LG Migo
- LG Voyager
- Motorola ROKR
- Motorola Flipout
- LG Double Play
- Motorola Kin
- HTC Windows 8
- Cricket MSGM8
- Cricket MSGM8
- LG Extravert
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- Pantech Ease
- Nokia N-Gage
- Nokia 8800
- Telstra TicTalk
- Sagem my411x
- LG Chocolate BL40
- Motorola Razr2 V9 Ferrari Special Edition
- Mobiles2go i-Kids
- Siemens Xelibri
- BlackBerry Storm