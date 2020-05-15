Dünyanın en korkunç 10 yeri
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Dünyanın en korkunç 10 yeri

Muazzam güzellikleri ile insanı büyüleyen dünyamız, bazen ürkütücü yüzünü gösterebiliyor. İşte korkusuzların bile dizlerinin bağını çözecek dünyanın en korkunç 10 yeri.

Dünyanın en korkunç 10 yeri
15.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:54

1. AFAR DEPRESSİON – ETİYOPYA

Dünyanın sallanmasını etkileyecek oranda lav bulunan Afar Depression, dünyanın en tehlikeli volkanlarından biridir. Ürkütücü görüntüsü ile görenleri derinden etkiliyor.

Dünyanın en korkunç 10 yeri

2. BİKİNİ ATOLL - MARSHALL ADALARI

Uzaktan bakınca cennet diyarı gibi görünen Bikini Atoll, aslında hiç de öyle değil. Bu ada nükleer testlerin yapıldığı bir numaralı bölge. O yüzden halk evlerini terke ederek gitmek zorunda kalmış. Adada kalan canlılar ise radyasyon etkisinden hayatlarını kaybediyorlar.

Dünyanın En Korkunç 10 Yeri

3. ÖLÜM VADİSİ – ABD

Dünyanı fırını sayılabilecek bir sıcaklığa sahip olan Ölüm Vadisi, diğer adıyla "Death Valley" dünyanın en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü yerdir. Ölüm Vadisi'nde su olmadan en fazla 14 saat hayata kalabilirsiniz.

Dünyanın En Korkunç 10 Yeri

4. NATRON GÖLÜ – TANZANYA

Hayal aleminden bir manzaraymış gibi görünen Natron Gölü, alkali tuz ile kaplı yüzeyi ile her canlı için ölüm tehlikesi saçıyor.

Dünyanın En Korkunç 10 Yeri

5. YILAN ADASI - BREZİLYA

Dünyanın en tehlikeli yerleri arasında hatrı sayılır bir konuma sahil olan yılan Adası, dünyanın en zehirli yılan türünü barındırması ile ününe ün katıyor. Brezilya hükumeti tarafından adaya girişi yasaklanmıştır.

Dünyanın en korkunç 10 yeri

6. MADİDİ ULUSAL PARKI – BOLİVYA

Dünyanın en sinirli ve zehirli hayvanlarının yaşadığı Madidi Ulusal Parkı'nda gezinirken bir şeylere dikkat etmeye özen göstermelisiniz.Bitkiye bile dokunsanız bir anda etrafınıza böcekler üşüşecektir.

Dünyanın en korkunç 10 yeri

7. WASHİNGTON DAĞI – ABD

Rekortmen bir yer olan Washington Dağı, dünyanın en sert ve en hızlı esen rüzgarı rekorunu elinde tutuyor. Washington Dağı, ölümcül zirvelerden biridir.

Dünyanın en korkunç 10 yeri

8. SİNABUNG VOLKANI -ENDONEZYA

Aktif durumda olan Sinabung Volkanı, Sumatra adasında etrafa tehlike saçıyor. Püskürmeleri yüzünden çok sayıda insan yerleşim yerini terke etmek zorunda kaldı.

Dünyanın en korkunç 10 yeri

9. DANAKİL ÇÖLÜ-ERİTREA

Vahşi doğası ile ürkütücü bir yer olan Danakil Çölü, buna rağmen birçok turisti ağırlıyor. Bu çölde tek başınıza gezdiğinizi hayal edebiliyor musunuz?

Dünyanın en korkunç 10 yeri

10. ÖLÜM VADİSİ, KAMCHATKA, - RUSYA

Ölüm Vadisin'de canlıları tehdit eden gazlar bulunmaktadır. Bitkileri ve hayvanları kolayca öldüren gaz, insanlar için de ciddi tehdit oluşturuyor.

Dünyanın en korkunç 10 yeri
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