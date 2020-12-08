Dünyanın en kirli şehri Karaçi oldu
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Dünyanın en kirli şehri Karaçi oldu

08.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:55

ABD'nin hava kalitesi indeksi verilerine göre dünyanın en kirli şehrinin Karaçi kenti olduğu açıklandı.

ABD'nin hava kalitesi indeksi verilerine göre dünyanın en kirli şehrinin Karaçi kenti olduğu açıklandı.

ABD'nin hava kalitesi indeksi tarafından yayınlanan verilere göre, Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı olan Karaçi kenti dünyanın en kirli şehri oldu. Karaçi'nin yanı sıra hava kirliliği nedeniyle Pakistan'ın farklı bölgelerinde de şiddetli sis meydana geldi. Kirli havanın vatandaşlarda solunum problemlerine, boğaz ve göz enfeksiyonlarına yol açtığı da aktarıldı.

Öte yandan, yaşanan şiddetli sis trafik kazalarına da sebep oluyor. Otoyol Polisi halka seslenerek, sürücülerin yavaş gitmelerini ve sis farlarını kullanmalarını talep etmişti. Halkın gerekli olmadıkça yola çıkmamaları da rica edilmişti.

(Abid Mazhar/İHA)

Dünyanın en kirli şehri Karaçi oldu
Dünyanın en kirli şehri Karaçi oldu
Dünyanın en kirli şehri Karaçi oldu
Dünyanın en kirli şehri Karaçi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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