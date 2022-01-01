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Dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Asya-Pasifik'te ticaretin serbestleştirilmesini ve ekonomik entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlayan ve dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olarak bilinen 15 üyeli Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.

Asya-Pasifik'te ticaretin serbestleştirilmesini ve ekonomik entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlayan ve dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olarak bilinen 15 üyeli Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.

Dünya nüfusunun ve GSYİH'sinin (gayri safi yurt içi hasılat) yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan, 15 ülkenin katılımıyla imzalanan ve dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın yanı sıra Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore arasında 15 Kasım 2020'de Vietnam'ın ev sahipliği yaptığı sanal ASEAN Zirvesi'nde imzalanan RCEP, Asya-Pasifik'te ticaretin serbestleştirilmesini ve ekonomik entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlıyor. RCEP, Japonya'nın hem Çin hem de Güney Kore ile birlikte yer aldığı ilk ticaret anlaşması olması nedeniyle de kritik önem taşıyor.

2020'de imzalanmıştı

15 Kasım 2020'de Vietnam'ın ev sahipliği yaptığı sanal ASEAN Zirvesi'nde imzalanan RCEP, son olarak Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından onaylanmıştı. Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan tarafından Kasım ayında yapılan açıklamada, "RCEP, en az altı ASEAN ülkesi ve en az üç ASEAN üyesi olmayan ülke tarafından onaylandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girer. 2 Kasım 2021'de Avustralya ve Yeni Zelanda'nın onayıyla bu dönüm noktasına ulaşıldı. Böylece RCEP 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek" ifadelerine yer verilmişti. - TOKYO

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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