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Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan İç Ege'de kırım başladı

Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan İç Ege'de kırım başladı Bin bir zahmetle ekilen tütünün hasadı başladı Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan İç Ege tütününde kırım başladı.

29.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:35

Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan İç Ege'de kırım başladı

Bin bir zahmetle ekilen tütünün hasadı başladı

DENİZLİ - Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan İç Ege tütününde kırım başladı. Yeni sistemle hasada başlayan çiftçiler, bu yıl yağmurun az yağması sebebiyle verimin düştüğünü belirtti.

Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan Ege Tütününde hummalı yetiştirme döneminin arından 'Kırım' başladı. Kırım olarak adlandırılan tütünlerin toplanma işleminde üreticiler, tütünlerin dallarından toplanıp kurutulmasına kadar bin bir emek veriyor. Yeni sisteme geçen tütün yetiştiricileri artık iğneye dizmek yerine eleklere dizerek tütün yapraklarını kurutmaya bırakıyor. Ege tütünü, son yıllarda iklim şartlarından olumsuz etkileniyor. Artan sıcaklıklardan dolayı sulanmak zorunda kalan tütünler, yağışın olmayışı ve çiftçinin sulama için gerekli imkanı sağlayamamasından dolayı kalitesinde ve veriminde ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Tütünün ekiminden hasadına kadar geçilen zorlu aşamaları anlatan tütün yetiştiricisi Ferhat Zorlan, "Fidelik yatırması Mart ayında başlıyor. Plastik poşetin altında yetişiyor. 1,5 ay sonra dikim işlemi başlıyor. Fideleri yolarak makineler ile ekiyoruz. Şu an kırım başladı" dedi.

İğneye dizme bitti, yeni sistem: Elek

Yeni sisteme geçtiklerini dile getiren Zorlan, "Biz yeni bir yol izliyoruz. Önceden koltuk altında iğneye dizerek kargı yapıyorduk şimdi elek sistemine geçtik. Şimdi o iğneler bir kenara atıldı. Elek üzerinde kurumaya bırakıyoruz. Yeni sistemle tütün işi basitleşti. Eski sistemde iğneye dizildikten sonra ipliğe geçiyordu. Kargıya geçirildikten sonra tek tek asılıyordu. Şimdi ise ipliksiz, kırımı basit. Kırıp eleğin üzerine döküyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırım yapamayan tütünü bırakıyor

Tütün yetiştiricilerinin bir çoğunun iş gücü maliyeti sebebiyle tütüncülüğü bıraktığını belirten tütün yetiştiricisi Zorlan, "Bazı çiftçilerin tütünü bırakma sebebi kendi yapamaması. Dışarıdan eleman tutsa 130-150 TL günlük ücreti var bir elemanın bunu veremiyor. Kırıcısı olmadığından tütün ekimini bırakıyor" diye konuştu.

Öte yandan yağışın az olduğunu belirten yetiştiriciler, "Geçen yıla oranla bu yıl verim zayıf. Bunun sebebi ise bölgeye bu yıl yağmur yağmadı. Sulanan tütünlerden güzel verim alındı. Herkesin su imkanı yok. Yerimiz kurak olduğu için verim düştü" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan İç Ege'de kırım başladı

Kaynak: İHA

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