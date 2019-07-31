Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de üç çocuğa izin çıkıyor

Çin'in kuzeydoğu eyaleti Liaoning hükümeti, doğurganlık oranlarındaki düşüşü ve hızla küçülen işgücünü tersine çevirmek amacıyla bazı ailelere üçüncü bir çocuğa sahip olmalarına izin vermeyi planlıyor.

Yaklaşık 1.4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, 1978'den beri yürürlükte olan tek çocuk politikasını yaşlı nüfusunun arttığı gerekçesiyle, 2016'da ikinci çocuğa izin vermişti. Euronews.com'da Görüntüle