Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı

16.08.2019 09:03

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinde kontrol edilemeyen bir nüfus patlaması riskine karşı ilk kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında aile planlaması önlemlerinin alınmasının zamanı geldiğini duyurdu.

1,3 milyar insanın yaşadığı Hindistan Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan öngörülere göre 2024 yılında 1,4 milyar nüfusu olan Çin'i de yakalayıp geçmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle