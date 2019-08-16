Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı

Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinde kontrolsüz nüfus patlaması riskine karşı ilk kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında aile planlaması önlemlerinin alınmasının zamanı geldiğini duyurdu.

16.08.2019 09:03
Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da kontrolsüz nüfus patlaması alarmı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinde kontrol edilemeyen bir nüfus patlaması riskine karşı ilk kez uyarı yaptı. Modi ülke çapında aile planlaması önlemlerinin alınmasının zamanı geldiğini duyurdu.

1,3 milyar insanın yaşadığı Hindistan Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan öngörülere göre 2024 yılında 1,4 milyar nüfusu olan Çin'i de yakalayıp geçmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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